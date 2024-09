Des averses traverseront encore le ciel cet après-midi et jeudi

Le temps sera partagé entre des éclaircies et des périodes très nuageuses, accompagnées d'averses par endroits, mercredi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Le risque de précipitations restera plus marqué dans la partie nord du pays et quelques coups de tonnerre pourront retentir. Les maxima seront compris entre 11 et 16°C.