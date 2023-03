Des conditions hivernales pour le milieu de semaine

Les averses qui arroseront la Belgique mardi après-midi prendront peu à peu un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse alors que le temps deviendra plus sec et s'éclaircira à partir du nord-ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Une couche de neige de 1 à 3 centimètres pourrait se former au-dessus de 400 mètres d'altitude. Certaines rafales de vents pourraient encore atteindre 70 km/h localement avant de faiblir en fin de journée. Les maxima seront compris entre 1°C en haute Ardenne et 7°C dans l'ouest.

Dans la soirée, le temps sera globalement plus sec et accompagné de quelques ouvertures. Le sud du sillon Sambre et Meuse connaitra ses dernières averses de neige fondante ou de neige. Les précipitations feront néanmoins leur retour depuis la mer durant la nuit et adopteront un caractère hivernal sur toutes les régions, engendrant des conditions glissantes sur la majeure partie du pays, qui a été placé en alerte jaune par l'IRM. Les températures iront de -3°C en Hautes-Fagnes à 0 ou 1°C dans le centre et jusqu'à 4°C au littoral, sous un vent faible à modéré.

Les averses hivernales perdureront mercredi matin, sauf à l'ouest où le temps sera sec. Durant l'après-midi, les précipitations toucheront principalement le sud-est et le nord-est. Le mercure oscillera entre 3 et 9°C et le vent sera faible ou modéré.