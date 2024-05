Des éclaircies avant des orages possibles en fin de journée ce samedi

Des éclaircies sont attendues depuis le nord de la Belgique ce samedi après-midi alors que la nébulosité devrait rester plus abondante sur les régions bordant la frontière française, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques ondées localisées seront d'abord possibles, principalement sur le massif ardennais. Ensuite, des averses orageuses plus nombreuses et parfois soutenues devraient aborder le territoire depuis les frontières allemande et hollandaise en fin d'après-midi et en soirée. Les maxima atteindront 15°C sur les hauteurs ardennaises, 19 à 20°C en plaine et jusqu'à 21°C en Campine.

Les averses et cellules orageuses les plus intenses ne s'activeront pas de manière assez répandue pour émettre un nouvel avertissement, mais la situation des heures précédentes ainsi que l'état de saturation des sols peuvent conduire à des problèmes localisés, prévient l'IRM.

Durant la nuit, le risque d'orage s'estompera, mais quelques faibles ondées resteront possibles sur l'est et le sud du pays. Par ailleurs, de nouveaux champs de nuages bas devraient à nouveau se former sur pas mal de régions avec un risque de brume et de brouillard. Les minima s'échelonneront entre 7 et 9°C en Ardenne, 9 et 12°C en plaine et jusqu'à 13°C à la mer.