Des éclaircies et un temps plus sec au programme dimanche

Une zone de pluie transitera sur le pays depuis l'ouest samedi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel sera généralement très nuageux et pluvieux, surtout dans l'ouest du pays. Le temps restera sec sur l'est même si quelques averses seront tout de même possibles, principalement en Ardenne. Les maxima seront de l'ordre de 11 à 13 degrés en Ardenne et de 13 à 15 degrés dans les autres régions. Le vent de secteur sud se renforcera pour devenir assez fort, avec des rafales atteignant 60 km/h.

Cette nuit, la zone de pluie se déplacera progressivement vers l'est et il pleuvra encore pendant un certain temps dans de nombreux endroits. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec depuis l'ouest avec quelques éclaircies. Les minima oscilleront entre 9 et 13 degrés sous un vent de sud-sud-ouest.

Dimanche, le ciel sera d'abord très nuageux avec quelques averses. Les éclaircies s'élargiront toutefois dans le courant de l'après-midi et le temps deviendra sec sur la plupart des régions. Une averse restera néanmoins possible localement. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés.