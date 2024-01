Des éclaircies jeudi matin, avant de nouvelles précipitations

Le ciel sera encore nuageux, avec de la pluie sur l'est du pays, jeudi matin, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera ensuite temporairement sec, avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 5 sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés sur l'ouest.

Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de la frontière française et sera suivie par une nouvelle zone de pluie en soirée.

Le vent sera modéré, et à la côte d'abord assez fort d'ouest-sud-ouest. Il reviendra graduellement au sud à sud-ouest. Dans le sud-est du pays, les rafales pourront encore atteindre les 55 km/h.

Jeudi soir et la nuit, le temps sera couvert, avec une nouvelle zone de pluie active. Les précipitations sont principalement attendues sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les minima varieront entre 3 et 7 degrés.