Des éclaircies ponctuées de quelques passages nuageux ces prochaines heures

Éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec un risque d'averses très réduit mercredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 7°C en haute Ardenne et 10 ou 11°C dans la plupart des autres régions.

Les nuages cumuliformes disparaîtront durant la soirée et le ciel redeviendra serein. Quelques bancs de nuages bas ou de brouillard éventuellement givrant pourront se former par endroits en cours de nuit. Les minima seront compris entre 1 et 3°C en Basse et Moyenne Belgique, et seront proches ou légèrement négatifs au sud du sillon Sambre et Meuse.

La journée de jeudi débutera sous le soleil avec par endroits quelques bancs de nuages bas. En cours de journée, le soleil devra parfois céder la place à quelques passages nuageux, mais le temps restera sec. Les températures atteindront 7 à 9°C en Ardenne et 10 à 12°C dans les autres régions.