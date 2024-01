Des milliers de maisons sans électricité en Irlande après le passage de la tempête Isha

Des milliers d'habitations sont privées d'électricité en Irlande après le passage de la tempête Isha dimanche. L'Irlande, l'Irlande du Nord, le nord de l'Angleterre et quelques régions d'Ecosse sont considérées comme des zones où la formation d'une tornade est possible. Les habitants sont priés de rester chez eux et d'éviter tout trajet non essentiel, ainsi que de s'approcher des côtes.