Des nuages avant le retour des éclaircies

Ce jeudi après-midi, le ciel sera d'abord souvent très nuageux, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, les éclaircies deviendront graduellement plus nombreuses, surtout sur le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 13° sur les sommets de l'Ardenne et 18° ou 19° en Campine. Le vent de sud-ouest sera modéré et augmentera progressivement en intensité.

En soirée, l'IRM prévoit temporairement de larges éclaircies. Plus tard, des nuages d'altitude plus denses dériveront sur le territoire. De la brume ou du brouillard pourraient également se former dans certaines vallées de l'Ardenne. Les minima se situeront entre localement 2° dans les vallées de l'Ardenne et 11° dans le centre.

Vendredi, les nuages d'altitude seront d'abord encore assez denses mais, dans le courant de la journée, le soleil s'imposera progressivement. Il fera assez doux pour la période de l'année avec des maxima de 16° à 21°. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré sur l'extrême sud du pays, et modéré ailleurs.