Des nuages avant un ciel plus lumineux

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera couvert avec des nuages bas pouvant limiter la visibilité sur le relief de l'Ardenne. Le temps sera généralement sec avec toutefois la possibilité de quelques gouttes par endroits. Il fera toujours doux avec des minima de 6 à 10 degrés, sous un vent de sud-ouest modéré dans l'intérieur des terres, et devenant assez fort à la côte.

Jeudi matin, les nuages voileront le ciel et une zone de pluie traversera rapidement le pays d'ouest en est; elle quittera notre territoire par le sud-est en début d'après-midi. A l'arrière, le ciel se dégagera et le temps deviendra alors ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 7 et 11 degrés.