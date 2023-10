Des nuages dans l'après-midi avant l'arrivée des averses

Le ciel sera de plus en plus nuageux mercredi après-midi, annonçant l'arrivée prochaine d'averses qui traverseront le pays depuis la France, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 14 et 19 degrés.

Si les précipitations seront rares dans les prochaines heures, elles seront bien plus importantes en fin d'après-midi à la suite de l'arrivée d'une zone de pluie allant de la frontière française vers le reste du pays. Le vent sera modéré, et sur le relief parfois assez fort, d'est à sud-est.

La zone de pluie quittera le territoire par les Pays-Bas et l'Allemagne vers minuit et le ciel se partagera entre éclaircies et champs nuageux pour le reste de la nuit. Un risque temporaire d'averse résiduelle est toutefois annoncé. Les minima se situeront entre 10 et 15 degrés et le vent sera modéré de secteur sud-sud-ouest.