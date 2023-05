Des nuages et de la pluie ce mardi et en milieu de semaine

Ce mardi soir et la nuit prochaine, la zone de pluie quittera le pays. Plus tard en soirée et durant la nuit, la nébulosité restera abondante avec quelques averses et un risque d'orage. Les minima varieront entre 7 et 12°C.

Mercredi, la nébulosité sera variable avec de nombreux champs nuageux et parfois quelques éclaircies. Des averses se produiront, pouvant être intenses surtout l'après-midi et localement orageuses. Les maxima sont compris entre 11°C en Haute Belgique et 16°C en Basse Belgique.