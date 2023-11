Des nuages à nouveau et des averses parfois hivernales

En fin d'après-midi, la province de Hainaut composera avec un ciel plus chargé et la possibilité de quelques périodes de pluie. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité sera dans l'ensemble abondante avec également quelques précipitations hivernales intermittentes.

En soirée, les dernières averses sur le nord du pays s'estomperont au profit de plus larges éclaircies qui feront plonger le mercure. Durant la nuit, il faudra se méfier d'un risque important de formation de plaques de glace et de brouillard givrant. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de faibles gelées pourront aussi conduire à la formation de quelques plaques de glace. Le ciel y sera fort changeant d'un endroit à l'autre avec également le risque de formation de brouillard givrant localisé. On pourra encore y observer quelques faibles chutes de neige ou de neige fondante. Du Hainaut au sud du Brabant, la couverture nuageuse sera importante avec probablement quelques périodes de pluie (plutôt sur le Hainaut). Les minima oscilleront entre -4° près des Pays-Bas et +3° près de la France.

La journée de jeudi commencera avec du brouillard givrant (surtout sur le nord du pays et par endroits en Ardenne) ou des champs nuageux localement encore accompagnés de faibles précipitations (hivernales). Quelques plaques de givre ou de glace pourront encore être présentes surtout en Flandre ou plus localement en Haute Belgique. Les maxima seront compris entre 0° et 4°.