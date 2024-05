Des orages annoncés, en particulier mardi après-midi, le SPW appelle encore à la vigilance

De nouveaux orages sont attendus sur une partie du territoire belge, avec une attention particulière à l'est du pays pour l'après-midi de ce mardi, indique lundi le Service Public de Wallonie, par la voix de son porte-parole Nicolas Yernaux. "Il y aura sans doute une alerte jaune voire orange de l'Institut royal météorologique avec des averses intenses attendues."

Ces pluies et orages attendus ne devraient pas constituer de problèmes majeurs pour la plupart des cours d'eau, selon le SPW, mais les plus petits d'entre eux sont gorgés d'eau et le ruissellement intense pourrait entraîner de nouveaux problèmes.

Le SPW appelle ainsi à nouveau à la vigilance et à la prévention en insistant sur le nettoyage "des avaloirs, des gouttières, et de vérifier qu'aucun objet ne traîne dans l'axe des ruissellements".