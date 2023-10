Des périodes de pluie ou averses localement abondantes cet après-midi

Cet après-midi, la nébulosité sera variable à temporairement abondante avec des averses depuis le sud. Celles-ci pourront localement être intenses et éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre, surtout dans le nord-ouest. En fin de journée, la tendance aux averses s'estompera dans l'intérieur du pays. Les maxima se situeront entre 10 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 13 et 16 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord modéré, puis assez fort voire par moments fort, de sud à sud-ouest. Les rafales seront le plus souvent comprises entre 55 et 70 km/ h, mais elles pourraient être plus soutenues lors d'intenses averses.

Ce soir et cette nuit, quelques averses seront d'abord encore possibles dans le nord-ouest du pays, notamment à la côte. Plus tard cette nuit, le temps deviendra temporairement sec partout avec des éclaircies, parfois larges. Vers l'aube, la nébulosité augmentera et des pluies pourront déjà toucher le sud-est du pays. Les minima seront compris entre 6 et 12 degrés. Le vent diminuera pour devenir modéré et reviendra du sud-ouest au sud.