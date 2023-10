Des pluies abondantes mercredi après-midi

Ce mercredi après-midi, "le ciel sera très nuageux avec des pluies assez abondantes qui se décaleront vers l'est du pays", prévient l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps redeviendra ensuite plus sec à partir de l'ouest et quelques éclaircies feront leur apparition en fin d'après-midi bien que l'une ou l'autre averse restera encore possible.

Les maxima oscilleront entre 9°C en haute Ardenne et 13 ou 14°C en Flandre. Le vent est annoncé modéré de sud-est et même temporairement de direction variable, avant de s'orienter à l'ouest dans l'intérieur du pays et au nord le long du littoral.

La nuit prochaine, la zone de pluie quittera la Belgique en direction de l'Allemagne et des Pays-Bas. Par conséquent, "le temps redeviendra temporairement plus sec et plus calme avec des éclaircies" même si "de la brume et du brouillard pourront se former par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse", précise l'IRM, qui ajoute qu'en fin de nuit, "de nouvelles pluies aborderont les frontières de l'ouest". Les minima varieront entre 6 et 10°C, sous un vent qui faiblira temporairement.