Des pluies abondantes parfois accompagnées d'averses orageuses

Ce mardi, les éclaircies matinales feront rapidement place à une nébulosité plus abondante. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses remonteront à partir du sud du pays dès la matinée, prévoit l'IRM. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, elles atteindront les régions situées le long des frontières allemande et hollandaise et pourront y donner de forts orages. Les cumuls en précipitations pourront alors devenir importants, parfois sur un cours laps de temps.