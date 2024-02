Des températures douces mais avec de nouvelles zones de pluie ce week-end

Ce vendredi soir, les nuages reprendront rapidement le dessus et les précipitations deviendront un peu plus régulières, surtout sur la moitié sud-est du territoire. Durant la nuit, le temps deviendra à nouveau plus sec avec des éclaircies. En Ardenne, la nébulosité restera abondante et la visibilité sera réduite par endroits. Les minima seront compris entre 7 degrés sur les hauteurs ardennaises et 10 degrés en plaine.

Samedi matin, le ciel sera nuageux mais le temps généralement sec avec de la brume ou du brouillard en Ardenne. L'après-midi, le ciel se chargera à l'arrivée d'une zone de pluie par le sud. La douceur restera de mise avec des maxima de 8 degrés en Hautes-Fagnes à 13 degrés en plaine.