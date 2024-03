Des températures en hausse au fil de la semaine

Une averse sera encore possible ici ou là (plus particulièrement en Ardenne), mais le temps restera sec en de nombreux endroits lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité sera variable alors que le soleil s'imposera davantage au littoral. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés sur le centre du pays. Le vent d'ouest sera modéré.

Lundi soir et durant la nuit, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Des bancs de brouillard seront également possibles en haute Belgique. Le temps restera sec avec des minima évoluant entre 3 degrés en haute Ardenne et 7 ou 8 degrés en basse et en moyenne Belgique. Le vent de sud-ouest s'orientera au sud. Il sera faible dans les terres et modéré à la mer.

Mardi matin, de larges éclaircies sont attendues sur certaines régions alors qu'il fera plus nuageux sur d'autres (avec un risque de brouillard en haute Belgique). En cours de journée, les éclaircies alterneront avec des champs nuageux sur l'ensemble du pays. Les maxima atteindront 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en basse et moyenne Belgique. Le faible vent de sud deviendra ensuite plus modéré et s'orientera au sud-ouest, ou à l'ouest au littoral.