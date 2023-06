Des températures un peu moins chaudes dans les prochains jours

Le temps restera sec et ensoleillé lundi après-midi, malgré quelques voiles d'altitude et des nuages cumuliformes, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 19 et 21 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne et proches de 22 ou 23 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, d'ouest à ouest-nord-ouest.