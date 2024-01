Dimanche après-midi lumineux et plus doux

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour dimanche après-midi un temps toujours généralement ensoleillé avec des champs de nuages élevés et moyens en densité variable mais un peu plus présents sur l'ouest que sur l'est du pays. Les maxima seront compris entre 6° ou 7° sur le flanc sud du relief de l'Ardenne à 12° ou éventuellement 13° sur le nord-est du pays (région de Liège et du Limbourg). Le vent de sud à sud-est sera modéré, et parfois assez fort sur les sommets exposés de l'est du territoire où les rafales pourraient atteindre jusqu'à 50 ou 55 km/h.