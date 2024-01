Dimanche lumineux même si le soleil joue à cache-cache avec les nuages

Après un début de matinée assez froid avec quelques gelées dans certaines régions, le temps sera assez ensoleillé avec parfois quelques bancs de nuages élevés et moyens. Notamment dans l'est du pays, l'IRM prévoit plus de soleil. Les maxima s'échelonneront entre 6 ou 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 9 ou 10 en bord de mer et 12 ou 13 degrés à Limbourg. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-est. En Ardenne, des rafales jusqu'à 55 km/ h seront possibles.