Dimanche pluvieux avec des précipitations parfois abondantes

Au matin, les pluies déjà présentes sur le nord-ouest et le nord se généraliseront progressivement à l'ensemble du territoire (elles devraient atteindre la Lorraine belge vers la mi-journée). Les précipitations seront parfois abondantes avec des cumuls sur 24 heures généralement compris entre 10 et 20 litres/ m2 sur la plupart des régions.

Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort, d'abord de sud à sud-ouest, virant plus tard au secteur ouest à nord-ouest. Les rafales seront généralement comprises entre 45 et 55 km/h.