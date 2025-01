DIRECT: la neige est arrivée en Belgique, la Wallonie se couvre de blanc et les premiers flocons tombent sur Bruxelles

18h36 Liège Comme presque partout en Wallonie, la neige tombe du côté de Liège. Les routes secondaires commencent à être recouvertes.

18h25 Attention sur la route Sur la E40 vers Liège, la situation commence à être compliquée. Les chutes de neige s'intensifie.



18h10 Bruxelles A Bruxelles, les premiers flocons sont tombés vers 18h à Wezembeek-Oppem.

17h55 L'Est sous la neige À Faymonville, non loin de Butgenbach, la neige est arrivée également.

17h42 Hainaut À Gerpinnes, la neige a recouvert les habitations et les routes.

17h31 Des chiens jouent à Florenville A Florenville (province de Luxembourg), des chiens profitent des premières chutes de neige pour s'amuser.

17h09 Libramont À Libramont (province de Luxembourg), la neige a également fait son apparition en milieu d'après-midi comme on le constate sur cette vidéo envoyée via le bouton orange Alertez-nous.

16h59 A Jumet A Jumet (Hainaut), la neige commence à tenir sur les routes. A Nalinnes, une fiche couche apparait dans le jardin de Cathy.

16h21 De la neige aussi à Paliseul À Paliseul (province de Luxembourg) également, la neige a fait son apparition comme on peut le voir sur ces photos envoyées via le bouton orange Alertez-nous.

15h49 Les services communaux se préparent: "On a équipé tout notre matériel avec les lames à neige" Pour faire face à l'arrivée de la neige, les services communaux se préparent. C'est le cas de la commune de Chastre. "Ici, on a équipé tout notre matériel avec les lames à neige. Tout ce qui n'est pas encore utilisé, parce qu'on est quand même encore en train de travailler", nous explique Guillaume Buffin, du service des travaux. "On va aussi, probablement cet après-midi, faire un épandage préventif, c'est-à-dire de mettre du sel avant que la neige ne tombe. Cela permettra de la faire fondre plus rapidement. Et puis, on va attendre et un peu voir. On est prêt et on attendra et de voir un peu comment les choses évoluent en fonction du temps."

15h45 Le pays se couvre de neige À Libramont : ©webcams windy À Neufchateau : © webcams windy À Witry : © webcams windy

15h25 Les premiers flocons sont tombés en Belgique La neige est tombée à Jehonville, dans la commune de Bertrix. Marc nous a envoyé cette photo de son jardin via le bouton orange Alertez-nous. N'hésitez pas à l'imiter !

13h10 Plusieurs conseils pour prendre le volant L'arrivée de la neige risque de compliquer les conditions de circulation. Pour ce faire, quelques conseils avant de prendre le volant. Le premier conseil est élémentaire : il faut s'équiper de pneus neige adaptés. C'est ce qu'ont fait la plupart des automobilistes avant l'hiver. Quand on est derrière le volant, il faut aussi rester concentré. Le premier réflexe est d'adapter sa vitesse et surtout ne pas freiner sur la neige. "Il faut être doux avec toutes les commandes : avec le frein, avec l'accélérateur, avec le volant. La voiture sera douce dans ses réactions aussi", indique Benoît Galand, moniteur dans un centre de maîtrise automobile. Il recommande aussi d'anticiper, de regarder loin afin de pouvoir éviter les obstacles et ne pas devoir donner de coups de volant, de coups de frein ou de coups d'accélérateur. "C'est vraiment le maître-mot : anticiper", dit-il. "Il faut avoir une conduite très souple, adapter sa vitesse", poursuit le moniteur automobile. "Quand on est sur des surfaces glissantes, on ne peut pas aller très vite forcément. Vous le sentirez très vite si vous touchez les freins et que les roues commencent à caler. Heureusement, il y a une aide à la conduite qui s'appelle l'ABS qui va quand même vous permettre de garder un peu de direction. Mais il n'empêche qu'il faut être très doux avec toutes les commandes", conclut-il.

13h00 A Chastre, les équipes de déneigement sont dans les starting-blocks En prévision des chutes de neige de ces prochaines heures, les communes se préparent avec un objectif: limiter les conséquences pour le trafic. À Chastre, commune du Brabant wallon, toutes les équipes sont déjà prêtes depuis tôt ce mercredi matin. Des lames ont été installées sur les épandeuses, elles sont prêtes à partir dès que les premiers flocons tomberont. Environ 14 tonnes de sel sont en stock à Chastre, cela devrait suffire pour ce soir et cette nuit. Mais la commune attend encore une livraison de 22 tonnes de sel supplémentaires. Ce n'est pas la seule commune à s'être préparée. La commune de Gembloux dispose aussi de plus de 60 tonnes de sel. Elle a prévenu, via ses autorités communales, toutes les équipes. Tout le monde a été briefé pour la suite de la journée. La ville de Namur, elle, dispose de 120 tonnes de sel en vrac et de 56 tonnes de petits sacs de sel qui vont être disposés au niveau des rues qui sont trop petites, où les épandeuses ne peuvent pas passer. Les ouvriers communaux gardent un œil sur la situation. Ils sont prêts à monter dans leurs épandeuses. Des équipes de garde surveillent aussi nos routes via des caméras. Et en fonction de la situation sur les routes, ils enverront les épandeuses pour éviter tout accident.

12h55 La neige arrive en 2 temps L'IRM a émis une vigilance jaune ce mercredi, car la neige va faire son apparition dans l'après-midi. Mais cette vigilance "va évoluer au fil des heures", assure notre présentatrice météo Sabrina Jacobs. L'arrivée de la neige devrait se faire en 2 temps: 1/ Pour 14 heures au plus tard, la neige va toucher la région du sud et en particulier la province de Luxembourg. Elle est liée à une dépression positionnée sur la Bretagne. Il s'agira dans un premier temps de neige fondante. Puis ces précipitations vont évoluer en direction du centre et des régions du nord, qu'elles toucheront à partir de 16, 17 ou 18 heures. Au contact d'air plus froid sur ces régions en particulier, la neige fondante va se mettre à tenir sur quelques centimètres. Ce sera le cas notamment pour le nord de la province de Hainaut, pour le Brabant wallon, mais aussi pour la région de Bruxelles-Capitale et une grande partie de la province de Namur, ainsi que la province de Liège. Pour l'instant, nous restons en vigilance jaune sur ces provinces, parce que la situation est un peu particulière. Il y a comme une zone tampon qui va se créer dans le courant de la soirée et pour la nuit, puisque cet après-midi, les températures resteront positives partout. Elles seront comprises entre 0 et 4 degrés. Et cette zone tampon va entraîner dans le courant de la soirée et de la nuit, non plus de la neige, mais de la pluie sur les régions du sud, notamment entre le Sillon Sambre-et-Meuse et le sud de la Belgique avec des précipitations actives jusqu'à 30-40 litres par mètre carré tout de même. 2/ Ensuite, dans un deuxième temps, la neige est à nouveau prévue pour demain. Cette fois, depuis le nord du pays et depuis la Flandre, de nouvelles précipitations neigeuses entraîneront un cumul supplémentaire de plusieurs centimètres, sur l'ensemble du pays.

12h25 Les usagers de la route appelés à rester prudents Le Centre régional de coordination des risques et de la transmission d’expertise, le centre Perex et la Police Fédérale de la route recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter le réseau routier. Tous les automobilistes, y compris les chauffeurs de poids-lourd, sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manoeuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l’état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses...