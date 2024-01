DIRECT neige: premiers flocons dans le centre, prudence sur les routes verglacées

Entre le nord de cette zone et la frontière linguistique, on attend de 5 à 10 cm de neige ou plus. Au sud de cette zone, de la neige mouillée ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observées avant de s'y transformer également en neige mercredi soir. Cette zone de précipitations quittera finalement le sud-est du pays jeudi tôt en matinée.

11h03

Camionneurs bloqués sur la E411 à Habay-la-Neuve

Sur l'aire de la station-service qui jouxte la E411 à Habay-la-Neuve, les camionneurs bloqués prennent leur mal en patience, comme Amine : "La police bloque aux frontières, notamment en direction du Luxembourg. Et là nous sommes bloqués depuis hier soir. Impossible de bouger quoi. On comprend parce que c'est un danger pour les usagers des routes et surtout pour nous. Le moindre coup de frein, le moindre, la moindre distance peut nous faire un accident, voire très grave."

Outre la situation des camionneurs, Jean-François Six fait le point sur la situation dans la province du Luxembourg ce matin : "Ça ne s'arrange franchement pas ici en sud-Luxembourg. La pluie est toujours en train de tomber et le thermomètre de ma voiture affiche -3 degrés. Pas besoin de vous faire un dessin. Clairement, le sud-Luxembourg c'est une véritable patinoire. L'alerte rouge reste en vigueur en Luxembourg et ce n'est pas un luxe. Les bus ont été rappelés aux dépôts pour la plupart et les écoles viennent de décider pour certaines de suspendre leurs cours."