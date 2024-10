Douceur, nuages et éclaircies pour la dernière semaine avant les vacances de Toussaint

Lundi après-midi, le ciel sera très nuageux et la pluie réduira parfois la visibilité. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra graduellement sur l'ouest et le nord du pays. Les maxima varieront entre 8 et 10 degrés dans la plupart des régions. Il fera nettement plus doux sur le sud des provinces de Namur et de Luxembourg avec des maxima de 13 à 16 degrés.

Mardi, la journée débutera dans la grisaille mais les éclaircies reviendront ensuite dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 12 degrés dans les Hautes Fagnes, 13 degrés le long des frontières du nord et 17 à localement 18 degrés sur le sud-ouest du pays à proximité de la France.