Du répit samedi avant le retour de la pluie dimanche

Des éclaircies seront possibles sur l'ouest du pays alors qu'ailleurs les nuages bas seront présents samedi matin. Quelques bruines seront d'ailleurs possibles dans l'est principalement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En journée, la couche nuageuse se morcellera et quelques rayons de soleil seront possibles sur toutes les régions; le temps restera souvent sec.

Les maxima seront compris entre 9°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 13°C en plaine. Le vent sera faible à modéré dans l'ouest et le centre et faible dans l'est de secteur ouest à sud-ouest.

Ce soir, la nébulosité sera variable sur l'ensemble des régions avec temporairement encore un risque de quelques gouttes. En cours de nuit, la nébulosité augmentera et des pluies pourraient déjà être présentes sur l'extrême ouest du pays vers l'aube. Sur le sud-est par contre, quelques éclaircies pourraient persister longtemps. Les minima oscilleront entre 1°C en Hautes Fagnes et 10°C dans l'ouest. Le vent s'orientera au secteur sud et deviendra modéré, et même assez fort à la Côte en fin de nuit. Sur l'extrême sud du pays, il restera faible avec là, un risque de brume et brouillard.