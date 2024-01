Du soleil aussi lundi après-midi

Lundi après-midi, le temps restera sec et nous profiterons de périodes ensoleillées parfois voilées par des nuages d'altitude plus nombreux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Sur l'ouest du pays, il faudra également composer avec davantage de nuages moyens. Les maxima seront compris entre 9°C en haute Ardenne, 11°C à 12°C en plaine et 13°C en Campine. Le vent sera faible à souvent modéré de secteur sud-sud-ouest.

En soirée et au cours de la nuit de lundi à mardi, le temps restera sec, mais la nébulosité deviendra de plus en plus abondante à partir de l'ouest du pays. De la brume ou quelques champs de brouillard se formeront également sur la Lorraine belge essentiellement. Les températures évolueront entre localement 0°C sur les Cantons de l'Est et 7°C à 9°C en plaine.

Mardi matin, le temps sera déjà très nuageux sur toutes les régions avec la possibilité d'une dernière éclaircie très localement. Ensuite, le ciel restera couvert et quelques faibles ondées pourront se manifester par endroits dans le courant de l'après-midi. Les maxima atteindront 8°C ou 9°C en Ardenne, 10°C ou 11°C en basse et en moyenne Belgique et 12°C dans le Limbourg. Le vent s'orientera du sud-ouest à l'ouest-sud-ouest et sera modéré dans les terres, mais assez fort au littoral.