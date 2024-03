Du soleil, des nuages et un temps sec

Des éclaircies et des passages nuageux parfois assez nombreux alterneront, jeudi après-midi, selon l'Institut royal météorologique (IRM), mais le temps restera sec. Les températures atteindront 6° à 9° en Ardenne et 10° à 11°dans les autres régions. Le vent d'est sera modéré.

En soirée, les derniers nuages disparaîtront et le ciel deviendra peu nuageux à serein durant la nuit de jeudi à vendredi. Les températures redescendront entre -2° et +2°. Le vent d'est restera modéré et s'orientera au sud-est en Ardenne.

Vendredi matin, le ciel sera serein sur l'ensemble du pays. Dans l'après-midi, le temps restera largement ensoleillé avec toutefois en fin de journée quelques nuages qui pourront aborder les régions proches de la frontière française. Les maxima varieront entre 8° en haute Ardenne et 13° sur la partie centrale du pays. Le vent restera modéré d'est.