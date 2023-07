Du soleil et quelques cumulus pour débuter la semaine

La journée de lundi débutera sous le soleil dans de nombreuses régions, excepté sur l'est du pays où des nuages bas ou quelques bancs de brouillard pourront parfois apparaître, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Des cumulus se formeront en cours de journée, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 23°C en bord de mer et 28°C en Gaume. Le vent sera généralement faible à modéré de secteur sud-ouest.

Durant la soirée et la nuit de lundi à mardi, le ciel sera dégagé avec tout au plus quelques voiles nuageux d'altitude. Les minima varieront entre 13 et 18°C.