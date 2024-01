Du soleil mais toujours des températures glaciales

Vendredi, le temps sera gris avec de nombreux nuages bas et, en matinée, aussi du brouillard (givrant) par endroits. Le temps devrait rester généralement sec. Les maxima seront proches de -1 ou 0 degré en haute Belgique, autour de +6 degrés à la mer et entre +1 et +4 degrés dans les autres régions. Le vent sera le plus souvent modéré, puis faible dans les terres, de nord-nord-est.