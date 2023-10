Du vent et de la pluie jusqu'en fin de semaine

Le ciel sera encore encombré mardi après-midi. Dans le nord-ouest du pays et le long de la Côte, les nuages déverseront quelques averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima afficheront de 8 à 9 degrés en Hautes-Fagnes et de 13 à 14 degrés en plaine, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud-ouest, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

En début de soirée, les ondées feront place à des précipitations plus étendues et prolongées. En fin de nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions. En Ardenne, les nuages bas réduiront la visibilité sur les hauteurs. Le mercure oscillera entre 7 ou 8 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine, sous un vent modéré revenant au secteur sud à sud-ouest.

La journée de mercredi débutera sous un temps généralement sec, avant que la pluie ne s'impose à nouveau. Les températures seront comprises entre 9 et 14 degrés.