Eclaircies dominicales en fin de journée

Des nuages bas domineront le ciel dans le nord du pays. Dans le sud, à plusieurs endroits, la visibilité est réduite à cause du brouillard. En cours d'après-midi, des éclaircies se développeront progressivement en Basse et en Moyenne-Belgique. Dans l'extrême sud, le ciel restera nuageux. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés, sous un vent généralement modéré de sud-sud-ouest à sud-ouest.