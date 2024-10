Eclaircies, nuages et grande douceur

La nébulosité sera variable mardi après-midi avec la possibilité de quelques belles éclaircies. Les températures seront par ailleurs assez douces avec des maxima de 13 degrés en haute Ardenne, 16 degrés en bord de mer et 17 ou 18 degrés dans de nombreuses régions sous un vent faible à généralement modéré d'est à sud-est, indique l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée.

Mardi soir et la nuit suivante, le ciel redeviendra temporairement plus nuageux avec quelques faibles pluies localisées et passagères. La nuit sera également assez douce avec des minima de 10 à 15 degrés. Le vent sera modéré de sud-est, sur les crêtes de l'Ardenne parfois assez fort avec des pointes à 50 km/ h.

Mercredi, le temps sera très doux et assez ensoleillé malgré la présence de champs nuageux qui pourraient laisser échapper une petite averse isolée sur l'est du pays l'après-midi. Les maxima varieront entre 18 degrés en haute Ardenne et 23 à localement 24 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est, sur les crêtes de l'Ardenne, parfois assez fort avec des pointes à 50 km/ h.