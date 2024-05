Encore quelques jours maussades avant l'arrivée d'un temps plus sec

Le temps restera instable jusqu'à mardi inclus, avant le retour de températures de saison et d'un ciel plus clément, selon les prévisions samedi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, la nébulosité sera parfois abondante, avec par moments de la pluie ou des averses. Des orages ne sont pas exclus. Les maxima resteront coincés sous les 18° et descendront d'une dizaine de degrés au cours de la nuit.

Dimanche, le ciel sera partiellement nuageux et il faudra composer avec quelques averses au sud du sillon Sambre et Meuse et dans les régions proches de la France. Dans l'après-midi et en soirée, le reste du pays ne sera pas plus à l'abri de quelques averses isolées. Les températures resteront toujours sous les 20°.