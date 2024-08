Encore quelques pluies avant l'arrivée des éclaircies par l'ouest

Aujourd'hui, la nébulosité sera abondante samedi, avec quelques pluies intermittentes sur le centre et le sud-est du pays qui se concentreront davantage sur le sud du sillon Sambre-et-Meuse dans l'après-midi. En Flandre, le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies qui se propageront par le littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce soir, des pluies plus importantes et éventuellement accompagnées d'une averse orageuse aborderont l'Ardenne.