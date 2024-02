États-Unis: un mort dans des incendies hors de contrôle au Texas

Les feux qui font rage dans le nord du Texas ont tué au moins une personne, alors que les pompiers luttent pour contrôler l'un des plus grands incendies de l'histoire de cet État américain, selon les médias locaux.

L'incendie de Smokehouse Creek, une région connue pour ses prairies, n'a été circonscrit qu'à 3%. L'énorme brasier s'est propagé à la suite de vents violents et de températures anormalement chaudes pour la saison. Au total, les cinq incendies en cours dans l'État, dont celui de Smokehouse Creek, ont brûlé plus de 404.000 hectares. Mercredi soir, 18 autres incendies avaient été circonscrits.

Le service météorologique national d'Amarillo, la plus grande ville de la région, a déclaré mercredi que des températures fraîches "accompagnées de vents faibles" étaient attendues, ce qui devrait aider les pompiers à lutter contre les incendies, espèrent les autorités.

Cette semaine, des villes des États-Unis et du Canada ont enregistré des températures record pour un mois de février, certaines connaissant même une chaleur estivale. Selon les experts, en plus du changement climatique, le phénomène météorologique El Niño est en cause.