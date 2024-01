Evolution plutôt favorable en Flandre orientale

Le niveau d'eau des voies navigables et non navigables en Flandre orientale était stable mercredi soir, à l'exception de la Lys. Les prévisions de précipitations sont positives jusqu'à jeudi soir. "De manière générale, la situation évolue assez favorablement," précisait le cabinet de la gouverneure Carina Van Cauter, à l'issue de la concertation provinciale.

Les prévisions de précipitations sont prudemment positives, constate l'autorité provinciale. "Ces six dernières heures, les averses ont été très limitées sur la province. Et il devrait en être de même jusqu'à jeudi. La journée de jeudi sera sèche avant l'arrivée d'une nouvelle zone pluvieuse en soirée."

Dans l'ensemble, le niveau des voies d'eau est stable. "Les niveaux de la Lys constituent cependant une importante exception. À hauteur de Lathem-Saint-Martin, Deinze et Tronchiennes (Drongen), les pics ne sont pas attendus avant jeudi midi. Actuellement, les seuils d'alerte y sont déjà dépassés, avec des niveaux historiquement élevés. À la demande de la gouverneure, il a donc été décidé de suspendre le trafic maritime à Terneuzen (Pays-Bas) de mercredi 23h00 à jeudi 04h00 avant la Westsluis, et jusqu'à 05h00 avant la Oostsluis. Ceci doit permettre un meilleur écoulement de l'eau sur la Lys et l'Escaut supérieur.