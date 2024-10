Faibles pluies avant le retour d'un temps sec

Des pluies faibles à modérées ponctueront la journée de lundi, avant le retour dans l'après-midi d'un temps progressivement sec sur l'ouest du pays puis le centre, selon les prévisions de l'Institut royale météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 8°C et 11°C sur la partie nord-est du pays et entre 12°C et 15°C ailleurs.