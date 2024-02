Fermeture des parcs et des voiries boisées à Huy

La mesure concerne essentiellement les avenues Delchambre et Godin-Parnajon, les parcs Vierset et Bastin, ainsi que le port Neuve Voie.

Les rues boisées et les parcs situées dans l'entité hutoise sont fermés et interdits d'accès, de jeudi après-midi à 15h00 jusque vendredi matin à 06h00.

Les rafales les plus intenses se produiront tard dans l'après-midi et en soirée. Leur vitesse devrait osciller entre 80 et 110 km/h en beaucoup d'endroits, et très temporairement et très localement davantage, surtout sous une forte averse (orageuse). Il y a donc un risque de dégâts.

L'IRM estime la probabilité de dépasser les 100 km/h sur une superficie suffisante, à au moins 65% dans les provinces en code orange.

Dans les provinces en code jaune, des rafales de plus de 100 km/h seront possibles mais à une échelle très locale.