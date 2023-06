Feux au Canada: Montréal suffoque sous la fumée, a l'air le plus pollué au monde

Une fumée âcre recouvrait dimanche Montréal d'un voile dû aux feux de forêt toujours actifs au Canada, en faisant la ville à l'air le plus pollué au monde, selon une entreprise spécialisée.

À cause de la fumée, plusieurs activités ont dû être reportées, notamment l'événement Piknic Electronik au parc Jean-Drapeau, l'Ironman de Mont-Tremblant, à une centaine de kilomètres au nord de Montréal, et le relais mixte de la World Triathlon Championship Series dans le Vieux-Port de Montréal.

Le port du masque est recommandé et les activités extérieures sont déconseillées jusqu'à lundi. "Le Comité de coordination des mesures d'urgence nous demande de fermer les piscines, les pataugeoires et les plateaux sportifs extérieurs au moins jusqu'à lundi midi", a écrit sur Twitter Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à Montréal.

81 feux de forêt sont actifs au Québec, dont 27 considérés comme hors de contrôle. Plusieurs feux ont progressé durant le weekend, à cause du temps sec et des températures élevées. "L'importance de la fumée rend particulièrement difficiles les interventions des avions-citernes et des hélicoptères", selon la Société de protection des forêts contre le feu du Québec (SOPFEU), qui indique que de la pluie "en quantité significative" est attendue lundi ou mardi sur le nord-ouest de la province.