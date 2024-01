Fin de la phase d'alerte routière en Wallonie, mais maintien d'une vigilance renforcée

Vu l'amélioration des conditions de circulation et vu les prévisions météorologiques, la phase d'alerte routière est levée en Wallonie, a annoncé jeudi la Cellule d'action routière (CAR) dans un communiqué.

En revanche, étant donné que les températures vont rester globalement négatives, et que de faibles averses hivernales vont encore se produire à l'ouest de la Wallonie, la vigilance renforcée est maintenue, souligne la CAR.

La circulation des véhicules affectés au transport de choses dont la longueur excède 13 mètres est à nouveau autorisée sur l'autoroute E25 (A26) entre l'échangeur de Loncin et de Massul, dans les deux sens, depuis midi.

Le Centre régional de crise de Wallonie recommande aux usagers de se renseigner, avant tout départ, quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon.

Tous les moyens disponibles en personnel et en matériel à la Police de la route et au Service public de Wallonie (SPW) continuent à être mobilisés sur le terrain pour la poursuite active du déneigement et de l'épandage, assure enfin la Cellule d'action routière.