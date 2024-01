Fin de la phase provinciale du plan catastrophe en Flandre orientale

La situation a été la plus compliquée dans les bassins de la Dendre, de la Lys et de l'Escaut mais les conditions météorologiques sont plus favorables depuis quelques jours et les prévisions font actuellement état de plusieurs jours à venir sans précipitations.

Les inondations ont été à l'origine de dégâts matériels et de plusieurs évacuations dans la province. Les mauvaises conditions météorologiques ont même fait des victimes: une femme de 59 ans est décédée à Lembeke alors qu'un cycliste a été grièvement blessé à Beveren.