Fin de semaine douce mais venteuse

Il fera souvent couvert puis quelques éclaircies se développeront depuis l'ouest jeudi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Des averses parviendront par le littoral et pourront localement être intenses. Les précipitations sur le relief ardennais pourront être importantes avec près de 25 à 30 litres/m2 en 24 heures. Les maxima se situeront entre 6 et 10 degrés en Haute Belgique et 11 ou 12 degrés ailleurs. Le vent d'ouest sera assez fort à parfois fort dans l'intérieur, fort à par moments très fort à la mer, avec des rafales de 70 à 80 km/h. Les coups de vent pourront dépasser légèrement ces valeurs surtout à la côte et en Hautes Fagnes pendant les averses.

Jeudi soir et durant la nuit, la situation ne changera pas beaucoup. Le ciel restera couvert avec des averses, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. De la neige fondante sera même possible en haute Ardenne. Les minima oscilleront entre 2 et 4 degrés en Ardenne, 6 à 8 degrés dans le centre et 9 degrés à la côte. Le vent d'ouest-nord-ouest deviendra modéré à assez fort dans l'intérieur et fort à la mer. Des rafales de 70 à 80 km/h sont toujours possibles, voire un peu plus sous une forte averse.

Vendredi et ce week-end, le temps restera doux mais venteux avec des périodes de précipitations.