Fortes précipitations et rafales de vent ce lundi: le numéro 1722 activé

L'Institut royal météorologique (IRM) a placé le nord du pays en code jaune en raison des vents attendus. Les rafales atteindront des valeurs de 70 à 90 km/h, voire un peu plus sur l'extrême nord. Une zone de pluie et d'averses traversera la Belgique de la Côte vers l'Ardenne.

Mardi , la nébulosité deviendra variable mais le temps sera d'abord sec dans la plupart des endroits, avant que des averses ne se développent en cours de journée. A la mer, le temps devrait toutefois rester ensoleillé l'après-midi. Les maxima seront compris entre 13 et 17 degrés, sous un vent modéré qui virera de l'ouest au nord-ouest.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Mercredi, la hausse de pression atténuera la tendance aux averses. La journée débutera sous le soleil, puis le ciel deviendra plus changeant et l'une ou l'autre averse pourra se produire. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-ouest.

Jeudi aussi, après une matinée lumineuse, le risque d'averses semble être plutôt limité. Sous un vent modéré de sud-ouest, les maxima seront toutefois un peu plus doux, de 14 à 18 degrés.

Vendredi, une nouvelle zone de précipitations gagnera nos régions depuis le sud-ouest. Les maxima varieront autour de 19 degrés dans le centre.