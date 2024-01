France: 10 départements placés en vigilance orange pour pluies, inondations et crues

Finistère, Loire-Atlantique, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe et Vendée sont en vigilance orange pour pluies-inondations. Dans son dernier bulletin publié à 06H00, l'agence météorologique a fait état du passage du Finistère en vigilance orange crues qui concerne toujours le Pas-de-Calais et le Nord.

En Belgique, la province de Luxembourg a également été placée en vigilance orange aux fortes précipitations tandis qu'un code jaune a été émis pour les provinces de Liège, Hainaut et Namur. Selon l'IRM, des cumuls de précipitations de 25 l/m² en 24 heures seront rapidement atteints au sud du sillon Sambre et Meuse. Les cumuls dépasseront même 50 l/m² et pourraient atteindre 70 l/m² en 24 heures en province de Luxembourg, impliquant le passage en vigilance orange. Au total, les quantités totales de précipitations seront comprises entre 70 et plus de 130 l/m² très localement en 96 heures.