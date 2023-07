France: neuf départements en vigilance orange lundi en raison des chaleurs ou d'orage

En France, neuf départements seront placés lundi en vigilance orange en raison du risque d'orages dans le centre et le sud du pays, tandis que trois seront en alerte pour la canicule dans le sud-est et en Corse, a prévenu dimanche météo France.

Les départements placés en vigilance orage sont l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Les orages y seront ponctuellement forts et accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent.

Les départements concernés par la vigilance canicule se trouvent dans les Alpes-Maritimes et en Corse.