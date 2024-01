France: trois départements supplémentaires en vigilance orange "crues"

Météo-France fait état de "crues importantes généralisées" sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais avec une "crue exceptionnelle" en cours sur la rivière Aa. Des crues importantes sont également en cours ou à venir dans plusieurs départements du nord-est et le Finistère.

Mercredi, l'organisme de météorologie s'attend à un nouveau renforcement des précipitations sur le Pas-de-Calais ainsi qu'à de fortes rafales de vents.

Météo-France a relevé jusqu'à 60 à 80 mm de précipitations dans le Finistère (maximum 86 mm à Brennilis), 50 à 70 mm dans le Morbihan, 40 à 60 mm dans les Côtes d'Armor et la Loire-Atlantique et 40 à 60 mm de façon plus localisée entre la Manche et la Mayenne. Dans le Pas-de-Calais, jusqu'à 40 à 45 mm ont été relevés.