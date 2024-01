Gel persistant pour entamer la semaine

Le premier jour de la semaine sera marqué par la persistance du gel avec souvent beaucoup de nuages et un risque d'une petite averse de neige. Les maxima seront compris entre 0 à -5 degrés, selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Le gel se poursuivra en journée avec des maxima de 0 degré à la côte à -5 degrés sur les hauts plateaux des cantons de l'Est. De plus, le ciel sera nuageux avec, dans le courant de la journée, localement un risque d'une petite averse de neige. En fin de journée, les premières éclaircies devraient se développer à partir du nord-est. Le vent sera toujours modéré, et à la Côte assez fort, de secteur nord-est, accentuant alors encore la sensation de froid.