Glissements de terrain en Tanzanie: le bilan passe à 76 morts

Ces pluies diluviennes dans la nuit de samedi à dimanche "sont également un signal d'alarme pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour détecter les signes et alerter les gens à l'avance afin d'éviter des conséquences graves comme celles-ci", a poursuivi Samia Suluhu Hassan, précisant que cette "catastrophe a également détruit des infrastructures et l'activité économique".

Ces glissements de terrain ont déplacé quelque 5.600 personnes, avait indiqué mardi le porte-parole du gouvernement, Mobhare Matinyi.

L'Afrique de l'Est est touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño, qui ont déplacé plus d'un million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région.