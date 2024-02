Gris et nuageux mais doux

Il fera gris avec beaucoup de nuages bas dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Dans l'extrême ouest, la probabilité d'éclaircies est un peu plus importante. Quelques bruines intermittentes pourront se manifester, surtout dans la moitié est. Les nuages bas pourront aussi limiter la visibilité sur le relief. Il fera doux avec des maxima de 7 degrés en Hautes Fagnes à 11 ou 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à localement assez fort d'ouest-sud-ouest avec des pointes de 50 à 55km/h. A la mer, le vent sera assez fort, voire fort, avec des rafales de 60 km/h ou plus.

Dimanche soir et durant la nuit, les nuages bas seront encore nombreux avec de la bruine, surtout en Haute Belgique et sur le nord-est. Quelques éclaircies pourront apparaître localement dans la moitié nord. Les minima oscilleront entre 5 et 9 degrés. Le vent d'ouest-sud-ouest sera parfois encore assez fort avec des rafales de 55 km/h ou plus. Plus tard dans la nuit, le vent deviendra modéré. Au littoral, le vent sera fort, diminuant à assez fort avec des pointes de 60 km/h puis plutôt autour de 50 km/h.

Lundi, il fera généralement sec avec des nuages bas majoritaires. Quelques éclaircies ne sont pas exclues, surtout dans la moitié nord. Les maxima varieront entre 7 degrés en Haute Ardenne et 11 voire 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré puis parfois assez fort de sud-ouest avec progressivement des rafales de 50 à 60 km/h. A la mer, le vent sera fort avec des pointes de 70 km/h ou plus l'après-midi.